Источник финансирования боевиков «ЛНР» обнаружила СБУ

ЛНР. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/n151746-istochnik-finansirovaniya-boevikov-lnr-obnarujila-sbu.html

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Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила механизм финансирования оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганщины.

Дельцы незаконно отправляли стране-агрессору продукцию захваченного боевиками украинского предприятия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что на протяжении нескольких лет ОАО «Стахановский вагоностроительный завод» поставлял продукцию для российских предприятий. Установлено, что комплектующие, которые изготавливались на заводе, вывозили через неподконтрольный Украине участок государственной границы. Часть заработанных средств завод платил в виде «налогов» пророссийским оккупантам.

Отметим, что в 2018 году предприятие перечислило в «бюджет» боевиков более миллиона российских рублей. Объемы финансирования заводом боевиков в целом составляют десятки миллионов рублей.

СБУ сообщила экс-руководителю вагоностроительного завода о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Правонарушитель объявлен в розыск. Досудебное расследование по ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины проходит под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

«Стахановский вагоностроительный завод» — одно из ведущих предприятий железнодорожного машиностроения в Украине с полным циклом производства грузовых вагонов различных моделей и конструкций. Завод входит в крупную финансово-промышленную группу «Финансы и Кредит», подконтрольную украинскому бизнесмену Константину Жеваго.

Напомним, ранее мы сообщали, что связь Тараса Козака, нардепа от пророссийской ОПЗЖ и «правой руки» и «кошелька» кума Путина Виктора Медведчука, с террористическими ЛНР-ДНР прослеживается до кипрского оффшора.