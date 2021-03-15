«Не получится» — Порошенко ответил на обвинения «слуг» в срыве вакцинации

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Петр Порошенко, экс-президент и нардеп заявил, что партия «Слуга народа» пытается свои проблемы с закупками в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 переложить на оппозицию.

И еще раз подчеркиваю: мы за вакцинацию. «Слуга народа» пытается свои проблемы с закупками, неспособность и неуклюжесть переложить на оппозицию. Не получиться. Власти не удастся переложить на оппозицию вину за вашу неспособность и неуклюжесть: будете нести ответственность уже за 25 тыс. смертей украинцев, — заявил нардеп во время заседания согласительного совета парламента 15 марта.

Кроме этого, он выступил с требованием созвать заседание СНБО при участии руководителей парламентских фракций по преодолению пандемии.

Также требуем рассмотреть в Верховной Раде вопрос о создании ВСК по расследованию провалившейся антиковидной политики, «вагнергейта» и дела Шеремета.

Я хочу поблагодарить фракцию «Голос», которая в полном составе дала свои подписи для созыва внеочередного заседания для рассмотрения ВСК по «вагнеровцам». Спасибо «Батькивщине», которая дала достаточное количество голосов и предоставит дополнительные подписи. По состоянию на сейчас собрано почти 70 подписей представителей всех фракций, — резюмировал представитель «ЕС».

Порошенко призвал внести вопрос срыва спецоперации по вагнеровцах в повестку дня текущей сессионной недели.