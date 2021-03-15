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В Украине возобновляет работу комиссия по присвоению гостиницам звезд, фото: Tochka.net

Звезды гостиницам в Украине будут присваивать «максимально прозрачно» — Ткаченко

15 мар 2021, 15:19
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В Украине возобновляет свою работу комиссия по присвоению звезд гостиницам. В прошлом году полномочия по установлению категорий гостиницам передали от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Государственное агентство развития туризма.

Первое заседание комиссии состоится 16 марта и будет транслироваться в интернете на странице агентства. Министр культуры те информационной политики Александр Ткаченко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Ткаченко пообещал, что работа комиссии будет «максимально прозрачной» — все заседания будут проходить с онлайн-трансляцией рассмотрения каждого пакета документов.

Также министр сообщил о других изменениях в работе комиссии:

  • теперь она руководствуется нормативно-правовым актом, изданным Минкультуры, а не внутренним организационно-распорядительным документом
  • из ее состава убрали представителей органов стандартизации и сертификации, участие которых в комиссии создавало конфликт интересов на всех этапах.

Также параллельно начала работать Комиссия по апелляциям, которая будет рассматривать жалобы на решения Комиссии по категоризации, если субъект размещения не согласится с ее выводами, — отметил Ткаченко.


Министр сообщил, что сейчас в Украине 75 отельеров ожидают определения категории, в том числе четыре столичные заведения и пять региональных претендуют на пять звезд.

Сейчас в Украине из 5 тыс. таких заведений 196 отелей имеют установленную категорию.

Источник: Ракурс


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