Погода в Украине — метели в Карпатах и дожди со снегом на западе. Фото: Укринформ

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Погода в Украине во вторник, 16 марта, прогнозируется облачная с прояснениями, в северных и южных областях пройдут кратковременные дожди, на западе — дожди с мокрым снегом.

Ветер восточный, юго-восточный, 4−10 м/с, порывы до 15 м/с, сообщает украинский Гидрометцентр.

В центральных и восточных областях на отдельных участках дорог будет наблюдаться гололедица. В южных и западных регионах страны сгустится туман, видимость снизится до 600−800 м.

16 марта в Карпатах значительный снег, днем порывы ветра 15−20 м/с, метель (І уровень опасности желтый).

Погода в Киеве ожидается без осадков в течение суток. Ночью столбики термометров покажут 1−3° тепла, а днем ​​ожидается 7−9° выше нуля.

Погода во Львове будет с осадками: ночью прогнозируют мокрый снег с дождем, а днем ​​будет дождь. Ночью температура воздуха составит 0−2° выше нуля, днем ​​— 3−5° тепла.

Погода в Харькове прогнозируется без осадков. Температура воздуха ночью ожидается от 1° мороза до 1° тепла, днем ​​— 6−8° выше нуля.

Погода в Одессе ночью будет без осадков, днем ​​прогнозируют дождь. Температура воздуха ночью составит 2−4° тепла, а днем ​​ожидается 8−10° тепла.

Погода в Карпатах ожидается с дождем и снегом. Ночью столбики термометров покажут 2−4° выше нуля, днем ​​будет 6−8° с отметкой плюс.

Геомагнитная обстановка в Украине 16 марта будет спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.