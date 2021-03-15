Погода в Україні – хуртовини в Карпатах і дощі зі снігом на заході. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n151743-pogoda-v-ukrayini-hurtovyny-v-karpatah-i-doschi-zi-snigom-na-zahodi-karta.html

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Погода в Україні у вівторок, 16 березня, прогнозується хмарна з проясненнями, в північних і південних областях пройдуть короткочасні дощі, на заході — дощі з мокрим снігом.

Вітер східний, південно-східний, 4−10 м/с, пориви до 15 м/с, повідомляє український Гідрометцентр.

У центральних і східних областях на окремих ділянках доріг спостерігатиметься ожеледиця. У південних і західних регіонах країни згуститься туман, видимість знизиться до 600−800 м.

16 березня в Карпатах значний сніг, вдень пориви вітру 15−20 м/с, хуртовина (І рівень небезпеки жовтий).

Погода в Києві очікується без опадів протягом доби. Вночі стовпчики термометрів покажуть 1−3° тепла, а вдень очікується 7−9° вище нуля.

Погода у Львові буде з опадами: вночі прогнозують мокрий сніг з дощем, а вдень буде дощ. Вночі температура повітря становитиме 0−2° вище нуля, вдень — 3−5° тепла.

Погода в Харкові прогнозується без опадів. Температура повітря вночі очікується від 1° морозу до 1° тепла, вдень — 6−8° вище нуля.

Погода в Одесі вночі буде без опадів, вдень прогнозують дощ. Температура повітря вночі складе 2−4° тепла, а вдень очікується 8−10° тепла.

Погода в Карпатах очікується з дощем та снігом. Вночі стовпчики термометрів покажуть 2−4° вище нуля, вдень буде 6−8° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 16 березня буде спокійною, протягом доби очікуються невеликі збурення.