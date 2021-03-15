Сніговий шторм накрив центральну частину США – фото та відео негоди. Фото: AP

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Потужний зимовий шторм обрушився на центральні штати США — мільйони людей залишилися без тепла та світла.

Колорадо, Вайомінг та західна частина Небраски залишилися без світла та можливості пересуватися головними автомагістралями. У Денвері ситуація стала настільки важкою, що влада закликала мешканців взагалі не користуватися транспортом, пише The Washington Post.

Шторм розпочався в суботу та посилився в неділю, опади склали від 35 см снігу в Колорадо до 70 см у Вайомінгу.

Через сніг і вітер Міжнародний аеропорт Денвера скасував усі рейси — близько 1,9 тис. На півночі Колорадо близько 40 тис. сімей залишились без електроенергії, також через снігопади посилилась небезпека лавин.

Губернатор штату привів у готовність підрозділи нацгвардії та закликав громадян залишатися вдома. Крім того, через снігові замети місцевій владі довелося заборонити рух міжміськими автострадами та призупинити роботу громадського транспорту.

Національний центр погоди США оголосив на території Колорадо штормове попередження та повідомив, що у низці регіонів штату очікуються опади до 70 см снігу.

У Вайомінгу зафіксували удар блискавки — метеорологи охарактеризували ситуацію як снігову грозу, рідкісне погодне явище, коли замість зливового дощу випадає зливовий сніг або крижана крупа.

Тим часом у Техасі внаслідок зіткнення теплого повітря з Мексиканської затоки з холодним сухим повітрям із Заходу почалися сильні грози та смерчі. Також зафіксували два торнадо й град.

Синоптики попереджають, що негода просунеться на схід. Починаючи з вівторка і до середи торнадо і град будуть вирувати на півдні США.

Нагадаємо, крижаний шторм наробив лиха в американському штаті Орегон. У суботу, 13 лютого, крижана буря накрила північний захід Тихого океану льодом і снігом, залишивши без електрики понад 270 тис. жителів Орегона, а також ускладнивши пересування по регіону.