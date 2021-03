Пекін, столиця Китаю, потерпає від найбільшої за 10 років піщаної бурі.

У деяких районах забруднення перевищує максимально допустиму норму у 160 разів. Про це повідомляє CGTN.

Влада рекомендує місцевим жителям не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Окрім Пекіна, постраждали майже всі північні провінції Китаю, де проживають понад 64 млн осіб. У деяких районах температура опустилася на 10°, очікуються сильні опади.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1