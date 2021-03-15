У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

https://racurs.ua/ua/n151725-kytay-poterpaie-vid-masshtabnoyi-pischanoyi-buri-zabrudnennya-u-160-raziv-vysche-normy-foto.html

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Пекін, столиця Китаю, потерпає від найбільшої за 10 років піщаної бурі.

У деяких районах забруднення перевищує максимально допустиму норму у 160 разів. Про це повідомляє CGTN.

Влада рекомендує місцевим жителям не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Окрім Пекіна, постраждали майже всі північні провінції Китаю, де проживають понад 64 млн осіб. У деяких районах температура опустилася на 10°, очікуються сильні опади.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1 — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) March 15, 2021

Окрім півночі Китаю, від піщаної бурі також постраждала Монголія — там загинули шестеро людей, серед яких п’ятирічна дитина. Ще понад 80 людей вважаються зниклими безвісти. Деякі райони на заході країни залишилися без електроенергії.

Зазначається, що спочатку влада країни повідомляла про 548 зниклих безвісти, проте 467 з них вже знайшли.

Нагадаємо, на початку лютого вітер, який приніс пісок із Сахари, змінив колір неба над Францією.