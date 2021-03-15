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У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

Китай потерпає від масштабної піщаної бурі — забруднення у 160 разів вище норми (ФОТО, ВІДЕО)

15 бер 2021, 12:17
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Пекін, столиця Китаю, потерпає від найбільшої за 10 років піщаної бурі.

У деяких районах забруднення перевищує максимально допустиму норму у 160 разів. Про це повідомляє CGTN.

Влада рекомендує місцевим жителям не виходити на вулицю без крайньої необхідності.

Окрім Пекіна, постраждали майже всі північні провінції Китаю, де проживають понад 64 млн осіб. У деяких районах температура опустилася на 10°, очікуються сильні опади.

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

У Китаї – масштабна піщана буря, фото: «Сіньхуа»

Окрім півночі Китаю, від піщаної бурі також постраждала Монголія — там загинули шестеро людей, серед яких п’ятирічна дитина. Ще понад 80 людей вважаються зниклими безвісти. Деякі райони на заході країни залишилися без електроенергії.

Зазначається, що спочатку влада країни повідомляла про 548 зниклих безвісти, проте 467 з них вже знайшли.


У Монглії – масштабна піщана буря, фото: CGTN

Нагадаємо, на початку лютого вітер, який приніс пісок із Сахари, змінив колір неба над Францією.


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