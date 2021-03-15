В Китае – масштабная песчаная буря, фото: «Синьхуа»

https://racurs.ua/n151725-kitay-stradaet-ot-masshtabnoy-peschanoy-buri-zagryaznenie-v-160-raz-vyshe-normy-foto-video.html

Ракурс

Пекин, столица Китая, страдает от сильнейшей за 10 лет песчаной бури.

В некоторых районах загрязнение превышает максимально допустимую норму в 160 раз. Об этом сообщает CGTN.

Власти рекомендуют местным жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.

Кроме Пекина, пострадали почти все северные провинции Китая, где проживает более 64 млн человек. В некоторых районах температура опустилась на 10°, ожидаются сильные осадки.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1 — Shen Shiwei沈诗伟 (@shen_shiwei) March 15, 2021

Кроме севера Китая, от песчаной бури также пострадала Монголия — там погибли шесть человек, среди которых пятилетний ребенок. Еще более 80 человек считаются пропавшими без вести. Некоторые районы на западе страны остались без электроэнергии.

Отмечается, что сначала власти страны сообщали о 548 пропавших без вести, однако 467 из них уже нашли.

Напомним, в начале февраля ветер, который принес песок из Сахары, изменил цвет неба над Францией.