Пекин, столица Китая, страдает от сильнейшей за 10 лет песчаной бури.

В некоторых районах загрязнение превышает максимально допустимую норму в 160 раз. Об этом сообщает CGTN.

Власти рекомендуют местным жителям не выходить на улицу без крайней необходимости.

Кроме Пекина, пострадали почти все северные провинции Китая, где проживает более 64 млн человек. В некоторых районах температура опустилась на 10°, ожидаются сильные осадки.

#Sandstorm hits Beijing amid morning rush hour, have not seen this in past ten years. pic.twitter.com/FTUfw2Zxe1