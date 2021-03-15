Снежный шторм накрыл центральную часть США – фото и видео непогоды. Фото: АР

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Мощный зимний шторм обрушился на центральные штаты США — миллионы людей остались без тепла и света.

Колорадо, Вайоминг и западная часть Небраски остались без света и возможности передвигаться по главным автомагистралям. В Денвере ситуация стала настолько тяжелой, что власти призвали жителей вообще не пользоваться транспортом, пишет The Washington Post.

Шторм начался в субботу и усилился в воскресенье, осадки составили от 35 см снега в Колорадо до 70 см в Вайоминге.

Из-за снега и ветра Международный аэропорт Денвера отменил все рейсы — около 1,9 тыс. На севере Колорадо около 40 тыс. семей остались без электроэнергии, также из-за снегопадов усилилась опасность лавин.

Губернатор штата привел в готовность подразделения нацгвардии и призвал граждан оставаться дома. Кроме того, из-за снежных заносов местной власти пришлось запретить движение междугородными автострадами и приостановить работу общественного транспорта.

Национальный центр погоды США объявил на территории Колорадо штормовое предупреждение и сообщил, что в ряде регионов штата ожидаются осадки до 70 см снега.

В Вайоминге зафиксировали удар молнии — метеорологи охарактеризовали ситуацию как снежную грозу, редкое погодное явление, когда вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег или ледяная крупа.

Между тем в Техасе в результате столкновения теплого воздуха из Мексиканского залива с холодным сухим воздухом с Запада начались сильные грозы и смерчи. Также зафиксировали два торнадо и град.

Синоптики предупреждают, что непогода продвинется на восток. Начиная со вторника и до среды торнадо и град будут бушевать на юге США.

Напомним, ледяной шторм наделал бедствия в американском штате Орегон. В субботу, 13 февраля, ледяная буря накрыла северо-запад Тихого океана льдом и снегом, оставив без электричества более 270 тыс. жителей Орегона, а также затруднив передвижение по региону.