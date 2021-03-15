Лукашенко дозволив використовувати армію для придушення протестів

https://racurs.ua/ua/n151742-lukashenko-dozvolyv-vykorystovuvaty-armiu-dlya-prydushennya-protestiv.html

Ракурс

Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, дозволив використовувати армію для придушення протестних акцій.

Проти народу вже офіційно використовуватимуть армію. У розпорядженні нашої редакції опинився секретний документ від 12 березня за підписом глави МВС Кубракова, — повідомляє сьогодні Телеграм-канал Nexta.

Згідно з документом, міністр оборони Білорусі повинен надати для боротьби з учасниками мітингів проти режиму Лукашенка 3 тис. 725 військовослужбовців Збройних сил. Найбільше солдатів потрібно залучити у Мінську — 1 тис. 360 в звичайний час і 2 тис. 680 у разі запровадження надзвичайного стану.