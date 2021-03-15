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Ракурс
Лукашенко дозволив використовувати армію для придушення протестів

Лукашенко дозволив використовувати армію для придушення протестів

15 бер 2021, 15:08
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Олександр Лукашенко, самопроголошений президент Білорусі, дозволив використовувати армію для придушення протестних акцій.

Проти народу вже офіційно використовуватимуть армію. У розпорядженні нашої редакції опинився секретний документ від 12 березня за підписом глави МВС Кубракова, — повідомляє сьогодні Телеграм-канал Nexta.

Згідно з документом, міністр оборони Білорусі повинен надати для боротьби з учасниками мітингів проти режиму Лукашенка 3 тис. 725 військовослужбовців Збройних сил. Найбільше солдатів потрібно залучити у Мінську — 1 тис. 360 в звичайний час і 2 тис. 680 у разі запровадження надзвичайного стану.

Окрім Мінська, військові будуть задіяні у всіх великих містах і навіть селах — 50 солдатів планується використовувати для контролю над селищем Боровляни і селом Копище Мінського району, — повідомляє Nexta.


Джерело: Ракурс


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