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Ракурс
Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестов

Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестов

15 мар 2021, 15:08
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Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, разрешил использовать армию для подавления протестных акций.

Против народа уже официально будут использовать армию. В распоряжении нашей редакции оказался секретный документ от 12 марта за подписью главы МВД Кубракова, — сообщает Телеграм-канал Nexta.

Согласно документу, министр обороны Беларуси должен предоставить для борьбы с участниками митингов против режима Лукашенко 3 тыс. 725 военнослужащих Вооруженных сил. Больше всего солдат требуется в Минске — 1 тыс. 360 в обычное время и 2 тыс. 680 в случае введения ЧП.

Помимо Минска, военные будут задействованы во всех крупных городах и даже деревнях — 50 солдат планируется использовать для контроля над поселком Боровляны и деревней Копище Минского района, — сообщает Nexta.


Источник: Ракурс


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