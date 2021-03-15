Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестов

Лукашенко разрешил использовать армию для подавления протестовhttps://racurs.ua/n151742-lukashenko-razreshil-ispolzovat-armiu-dlya-podavleniya-protestov.htmlРакурс
Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, разрешил использовать армию для подавления протестных акций.
Против народа уже официально будут использовать армию. В распоряжении нашей редакции оказался секретный документ от 12 марта за подписью главы МВД Кубракова, — сообщает Телеграм-канал Nexta.
Согласно документу, министр обороны Беларуси должен предоставить для борьбы с участниками митингов против режима Лукашенко 3 тыс. 725 военнослужащих Вооруженных сил. Больше всего солдат требуется в Минске — 1 тыс. 360 в обычное время и 2 тыс. 680 в случае введения ЧП.
Помимо Минска, военные будут задействованы во всех крупных городах и даже деревнях — 50 солдат планируется использовать для контроля над поселком Боровляны и деревней Копище Минского района, — сообщает Nexta.