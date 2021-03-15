В Україні – спалах коронавірусу, фото:

https://racurs.ua/ua/n151740-ukrayina-na-piku-epidemiyi-covid-19-shmygal-pro-novi-sumni-rekordy.html

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Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні перебуває на піку — останнім часом значно зросла кількість зайнятих хворими ліжок. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз — майже половина (2 тис. 212 із 4 тис. 694).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це під час селекторної наради щодо ситуації з COVID-19, яку провів президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також Шмигаль повідомив про новий сумний рекорд, який епідемія COVID-19 встановила в Україні — на сьогодні задіяні 1 тис. 72 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), що є найбільшою кількістю за весь час пандемії.

Наразі в Україні є 213 тис. активних хворих на коронавірус, зазначив Шмигаль.

Найбільша їх кількість у таких регіонах:

Києві — 44,6 тис.;

Івано-Франківській області (17 тис. 994);

Вінницькій області (15 тис. 133);

Чернівецькій області (14 тис. 220).

Зеленський під час наради зазначив, що перше з двох необхідних щеплень вакциною проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%.