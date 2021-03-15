Україна на піку епідемії COVID-19 — Шмигаль про нові сумні рекордиhttps://racurs.ua/ua/n151740-ukrayina-na-piku-epidemiyi-covid-19-shmygal-pro-novi-sumni-rekordy.htmlРакурс
Епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні перебуває на піку — останнім часом значно зросла кількість зайнятих хворими ліжок. Якщо позаминулого тижня була заповнена третина місць, то зараз — майже половина (2 тис. 212 із 4 тис. 694).
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про це під час селекторної наради щодо ситуації з COVID-19, яку провів президент України Володимир Зеленський, повідомляє прес-служба Офісу президента.
Також Шмигаль повідомив про новий сумний рекорд, який епідемія COVID-19 встановила в Україні — на сьогодні задіяні 1 тис. 72 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), що є найбільшою кількістю за весь час пандемії.
Наразі в Україні є 213 тис. активних хворих на коронавірус, зазначив Шмигаль.
Найбільша їх кількість у таких регіонах:
- Києві — 44,6 тис.;
- Івано-Франківській області (17 тис. 994);
- Вінницькій області (15 тис. 133);
- Чернівецькій області (14 тис. 220).
Зеленський під час наради зазначив, що перше з двох необхідних щеплень вакциною проти коронавірусу знижує ймовірність зараження на 76%.
Тож шанси на зараження все одно залишаються. І лише після другої дози створюється повний захист від цієї небезпеки. Тому ми не мусимо забувати про маски навіть зараз, коли вакцинація вже триває, — наголосив президент.