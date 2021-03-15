В Україні поновлює роботу комісія з присвоєння готелям зірок, фото: Tochka.net

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В Україні відновлює свою роботу комісія з присвоєння зірок готелям. Торік повноваження з встановлення категорій готелям передали від Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства до Державного агентства розвитку туризму.

Перше засідання комісії відбудеться 16 березня і транслюватиметься в інтернеті на сторінці агентства. Міністр культури ті інформаційної політики Олександр ткаченко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Ткаченко пообіцяв, що робота комісії буде «максимально прозорою» — усі засідання відбуватимуться з онлайн-трансляцією розгляду кожного пакету документів.

Також міністр повідомив про інші зміни у роботі цієї комісії:

тепер вона керується нормативно-правовим актом, виданим Мінкультури, а не внутрішнім організаційно-розпорядчим документом;

з її складу вилучили представників органів стандартизації та сертифікації, участь яких в комісії створювала конфлікт інтересів на всіх етапах.

Також паралельно запрацювала Комісія з апеляцій, яка розглядатиме скарги на рішення Комісії з категоризації, якщо суб'єкт розміщення не погодиться з її висновками, — зазначив Ткаченко.



Міністр повідомив, що наразі в Україні 75 готельєрів очікують на визначення категорії, зокрема чотири столичні заклади та п’ять регіональних претендують на п’ять зірок.

Наразі в Україні з 5 тис. таких закладів 196 готелів мають встановлену категорію.