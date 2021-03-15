“Не получиться” — Порошенко відповів на звинувачення “слуг” у зриві вакцинації

https://racurs.ua/ua/n151745-ne-poluchytsya-poroshenko-vidpoviv-na-zvynuvachennya-slug-u-zryvi-vakcynaciyi.html

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Петро Порошенко, екс-президент й нардеп, заявив, що партія «Слуга народу» намагається свої проблеми із закупівлями в рамках боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19 перекласти на опозицію.

І ще раз наголошую: ми за вакцинацію. «Слуга народу» намагається свої проблеми із закупівлями, нездатність і незграбність перекласти на опозицію. Не получиться. Владі не вдасться перекласти на опозицію провину за вашу нездатність і незграбність: будете нести відповідальність вже за 25 тис. смертей українців, — заявив нардеп під час засідання погоджувальної ради парламенту 15 березня.

Окрім цього, він виступив з вимогою скликати засідання РНБО за участі керівників парламентських фракцій щодо подолання пандемії.

Також вимагаємо розглянути у Верховній Раді питання створення ТСК щодо розслідування проваленої антиковідної політики, «вагнергейту» та справі Шеремета.

Я хочу подякувати фракції «Голос», яка в повному складі дала свої підписи для скликання позачергового засідання для розгляду ТСК по «вагнерівцям». Дякую «Батьківщині», яка дала достатню кількість голосів і надасть додаткові підписи. Станом на зараз зібрано майже 70 підписів представників усіх фракцій, — резюмував представник «ЄС».

Порошенко закликав внести питання зриву спецоперації щодо вагнерівців у порядок денний поточного сесійного тижня. Також він згадав про санкції США проти Коломойського.