Меру пресечения Вовку ВАКС изберет, когда судья найдется

https://racurs.ua/n151747-meru-presecheniya-vovku-vaks-izberet-kogda-sudya-naydetsya.html

Ракурс

Дело Павла Вовка, главы Окружного админсуда Киева (ОАСК), приостановил Антикоррупционный суд.

Следственный судья ВАКС Андрей Бицюк приостановил производство по избранию меры пресечения Вовку. Он принял такое решение, пока будет продолжаться фактический розыск судьи, подозреваемого в создании преступной организации и захвате власти.

Глава ОАСК Вовк уже на протяжении шести заседаний скрывается от детективов НАБУ и суда. Его якобы нет ни на работе, ни дома. Сегодня адвокат подозреваемого Вовка хотел отвести судью Бицюка от дела, но ему было отказано.

О перипетиях заседания ВАКС сообщило «Суспільне» со ссылкой на руководителя отдела коммуникации Высшего административного суда Олесю Чемерис.

Во вторник, 16 марта, в ВАКС судья Бицюк рассмотрит вопрос о продлении сроков расследования дела ОАСК.

Последний раз Вовк не пришел в ВАКС 9 марта. Его и других судей ОАСК подозревают в создании преступной организации и захвате власти. Высший совет правосудия, несмотря на объявленное НАБУ подозрение, не позволил задерживать судей и не отстранил их от работы.