ДТП сталося у Києві. Фото:

https://racurs.ua/ua/n151883-vodiy-protaranyv-u-kyievi-pryparkovane-avto-i-lig-spaty-foto.html

Ракурс

П’яний водій 17 березня влаштував дорожньо-транспортну пригоду в Києві.

Шофер проїхав на червоне світло світлофора, перетнув подвійну суцільну смугу та в’їхав у припаркований легковий автомобіль Hyundai. Правоохоронців та медиків «швидкої» неадекватний водій обматюкав та ліг спати на асфальті поряд із місцем ДТП. Про це повідомляється на сторінці спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Послав усіх поліцейських і швидку допомогу на «три літери», при цьому чотири години не міг піднятися на ноги, бо стан був критично п’яний, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з сьогоднішнього дня, 17 березня, в Україні зросли штрафи за порушення низки правил дорожнього руху зросли в Україні. Зокрема, зросли штрафи за керування авто у стані алкогольного сп’яніння, за повторне порушення таких правил, а також за скоєння смертельних ДТП.

Водію у стані сп’яніння загрожує штраф у розмірі 17 тис. грн (раніше було — 10,2 тис. грн) і позбавлення водійських прав на рік. Рецидив такого порушення коштуватиме водію 34 тис. і вилучення посвідчення водія на три роки. Також за це порушення можуть покарати і адміністративним арештом на 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто або без такого.

Якщо ж за пиятику за кермом упіймають втретє, то його чекає штраф у 51 тис. грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація авто.