ДТП произошло в Киеве. Фото:

https://racurs.ua/n151883-voditel-protaranil-v-kieve-priparkovannoe-avto-i-leg-spat-foto.html

Ракурс

Пьяный водитель 17 марта устроил дорожно-транспортное происшествие в Киеве.

Шофер проехал на красный свет светофора, пересек двойную сплошную полосу и въехал в припаркованный легковой автомобиль Hyundai. Правоохранителей и медиков «скорой» неадекватный водитель обматерил и лег спать на асфальте рядом с местом ДТП. Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Послал всех полицейских и скорую помощь на «три буквы», при этом четыре часа не мог подняться на ноги, потому что был критически пьян, — говорится в сообщении.

Напомним, с сегодняшнего дня, 17 марта, в Украине выросли штрафы за нарушение ряда правил дорожного движения. В частности, выросли штрафы за управление авто в состоянии алкогольного опьянения, за повторное нарушение таких правил, а также за совершение смертельных ДТП.

Водителю в состоянии опьянения грозит штраф в размере 17 тыс. грн (ранее было — 10,2 тыс. грн) и лишение водительских прав на год. Рецидив такого нарушения будет стоить водителю 34 тыс. и изъятие водительского удостоверения на три года. Также за это нарушение могут наказать и административным арестом на 10 суток с лишением права управления транспортными средствами на три года с платным изъятием авто или без такового.

Если же за пьянку за рулем поймают в третий раз, то его ждет штраф в 51 тыс. грн, лишение прав на 10 лет и конфискация авто.