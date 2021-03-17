Настоятель. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n151882-nastoyatel-lavry-priznalsya-chto-manyak-onoprienko-ispovedovalsya-emu-v-ubiystvah-esche-do-aresta.html

Ракурс

Фильм Оксаны Марченко, жены пророссийского нардепа Виктора Медведчука, наделал шума из скандальных заявлений от настоятеля Киево-Печерской лавры владыки Павла.

В фильме «Паломница» он признался, что выслушал откровения известного украинского маньяка Анатолия Оноприенко, и отпустил ему грехи, не сообщив в полицию. Соответствующий фильм появился на YouTube.

Как заявляет владыка Павел в фильме Оксаны Марченко, однажды к нему на исповедь приходил известный украинский маньяк Анатолий Оноприенко. Он признался, что убивает людей, но владыка Павел не стал заявлять об услышанном в полицию, а маньяк Оноприенко отправился убивать дальше.

Во время исповеди Павел предсказал Оноприенко, что его поймают, если он не перестанет убивать. В то же время последнее убийство Оноприенко совершил значительно позже — в марте 1996 года. Он убил целую семью с маленьким ребенком и даже собаку супругов. Только после этого убийства он был пойман.

Анатолий Оноприенко — украинский и советский серийный и массовый убийца. Его называют самым жестоким маньяком XX века, которого можно сравнить с Андреем Чикатило.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский боксер Александр Усик заявил, что жена лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Оксана Марченко включила фрагмент его рассказа о Киево-Печерской лавре в фильм «Паломница» без его ведома. По словам боксера, он разговаривал с Оксаной Марченко около года назад, и не подозревал, что его рассказ попадет в ее документального фильма «Паломница».