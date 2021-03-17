Фільм "Паломниця". Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n151882-nastoyatel-lavry-ziznavsya-scho-maniyak-onopriienko-spovidavsya-yomu-pro-vbyvstva-sche-do-areshtu.html

Ракурс

Фільм Оксани Марченко, дружини проросійського нардепа Віктора Медведчука, наробив галасу через скандальні заяви від настоятеля Києво-Печерської лаври владики Павла.

У фільмі «Паломниця» він зізнався, що вислухав одкровення відомого українського маніяка Анатолія Онопрієнко, і відпустив йому гріхи, не повідомивши у поліцію. Відповідний фільм з’явився на YouTube.

Як заявляє владика Павло у фільмі Оксани Марченко, одного разу до нього на сповідь приходив відомий український маніяк Анатолій Онопрієнко. Він зізнався, що вбиває людей, але владика Павло не став заявляти про почуте у поліцію, а маніяк Онопрієнко відправився вбивати далі.

Під час сповіді Павло передрік Онопрієнко, що його зловлять, якщо він не перестане вбивати. Натомість останнє вбивство Онопрієнко скоїв значно пізніше — у березні 1996 року. Він убив цілу родину з маленькою дитиною та навіть собаку подружжя. Лише після цього вбивства він був спійманий.

Анатолій Онопрієнко — український і радянський серійний та масовий вбивця. Його називають найбільш жорстоким маніяком XX сторіччя, якого можна порівняти з Андрієм Чикатило.

Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик заявив, що дружина лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука Оксана Марченко включила фрагмент його розповіді про Києво-Печерську лавру у фільм «Паломниця» без його відома. За словами боксера, він розмовляв з Оксаною Марченко близько року тому та не підозрював, що його розповідь потрапить до її документального фільму «Паломниця».