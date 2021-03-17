Перспективы дела о Харьковских соглашениях оценил Малюська

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Ракурс

Перспективы дела о ратификации Харьковских соглашений оценил глава Минюста Денис Малюська. Также чиновник рассказал, что может угрожать депутатам, которые поддержали эти соглашения во время голосования в Верховной Раде.

Они (депутаты — ред.), в соответствии с Конституцией, и не должны нести ответственность просто за результаты голосования. Кроме как политической, безусловно, — заявил Малюська в интервью «Українським новинам».

Также он поставил под сомнение возможность вручения подозрений и обвинительных приговоров в случае открытия уголовных производств по этому вопросу.

Произойти может все, что угодно (об открытии производств — ред.). Вопрос только, дойдет ли до вручения подозрений и будут ли обвинительные приговоры. Мне сложно это представить. Но это больше к правоохранительным органам, — добавил министр.

По его мнению, этот вопрос касается тех, кто готовил и согласовывал Харьковские соглашения — служащих исполнительной власти, Кабмина, а также Администрации президента того времени.

Их, мне кажется, реальнее привлечь к ответственности, в том числе и уголовной, нежели депутатов. Теоретически, может идти речь об уголовной ответственности и депутатов, но не за сам факт голосования или его результат, а за действия, предшествовавшие ему, например, если голосование осуществлялось за взятку, — отметил глава Минюста.

При этом он добавил, что доказать подобные обстоятельства после стольких лет будет крайне сложно.