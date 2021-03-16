В Верховной Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения – детали. Фото: Википедия

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Ракурс

Законопроект о денонсации (прекращении действия) Харьковских соглашений зарегистрировали в Верховной Раде.

Авторы — нардепы от фракции «Слуга народа» Александр Аликсийчук и Олег Дунда, сообщается на сайте парламента.

Своим законопроектом они предлагают:

денонсировать Харьковские соглашения, то есть прекратить действия договора, известив другую сторону в предусмотренном соглашением порядке;

поручить Кабмину и МИД проинформировать Российскую Федерацию о денонсации соглашения.

Законопроект уже представлен на ознакомление профильному комитету по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Реализация положений закона в случае его принятия приведет к дополнительным доходам в государственный бюджет Украины в результате перевода (изменения целевого назначения) земель, занимаемых Черноморским Флотом РФ, в рекреационную зону и полученной возможности привлечения инвестиций в крымский регион, — подчеркивается в пояснительной записке.

Тем временем Служба безопасности Украины провела обыски в структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации Харьковских соглашений.

В пресс-службе ведомства сообщили, обыски проводились в Верховной Раде, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел, Кабинете министров (совместно с Государственным бюро расследований).

Во время указанных следственных действий, по словам спецслужбы, изысканы документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия.

Как известно, в 2010 году Харьковские соглашения подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа.

Напомним, 11 марта СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. Речь идет о решении Рады 27 апреля 2010 года и действиях 236 депутатов, которые поддержали это решение.