Коронавирус в Украине. Фото: kremenchuk.tv

https://racurs.ua/n151835-smertnost-ot-covid-19-v-ukraine-v-nan-ozvuchili-neuteshitelnyy-prognoz.html

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Роста смертности от COVID-19 в Украине следует ожидать как минимум до начала апреля.

За неделю ускорился рост количества новых зарегистрированных случаев коронавируса, сообщили в пресс-службе НАН.

Рост количества новых случаев происходит во всех регионах Украины, кроме Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В этих областях рост начался еще во второй половине января и длился около полутора месяцев, до начала марта, — говорится в сообщении.

Сейчас эти области проходят пиковый период количества госпитализаций и летальных исходов.

Для Украины в целом рост количества новых регистраций начался в середине февраля, пиковых значений еще не достигнуто, а это значит, что роста смертности следует ожидать как минимум до начала апреля, — прогнозируют в НАН.

Отмечается, что 12 декабря был зафиксирован средненедельный рекорд смертности — 225 смертей в сутки. Однако это было связано с задержками внесения информации в реестр смертей.

На самом деле средненедельное число зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей в день. Сегодняшнее же число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю, — сообщили в НАН.

Напомним, ученые считают, что весенняя волна коронавируса в Украине более опасна, чем осенняя. Они объясняют это тем, что COVID-19 стал быстрее распространяться среди украинцев.