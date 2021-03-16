Вакцинироваться от коронавируса отказались больше половины украинцев. Фото: detector.mediа

https://racurs.ua/n151819-vakcinirovatsya-ot-koronavirusa-otkazalis-bolshe-poloviny-ukraincev.html

Ракурс

Вакцинироваться от коронавируса не намерены 51,5% украинцев.

Основная причина отказа — недоверие к вакцинам, которые применяются в Украине. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

12% респондентов собираются сделать прививку в ближайшем будущем или уже сделали такую прививку, 16% хотят вакцинироваться, но позже.

10% украинцев намерены это сделать лишь тогда, когда это будет нужно по формальным требованиями (например, для поездки за границу), еще 10% еще не определились.

Чем старше респонденты, тем чаще они выражают нежелание делать прививку (их доля возрастает от 43,5% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 57% среди тех, кому 60 и более лет).

Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 52% готовы ее сделать лишь при условии, что она будет бесплатной, 22,5% - готовы платить за нее, а еще 5% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди, 21% не определились.

Те респонденты, которые не намерены делать прививки, чаще всего это мотивируют тем, что, по их мнению, вакцины, применяемые в Украине, недостаточно эффективны или безопасны, но «какой-то другой» вакциной они готовы сделать прививку. Такой ответ дают 45% тех, кто не намерен делать прививки.

Еще 27% из них мотивируют свой отказ тем, что, по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 10% сказали, что уже переболели коронавирусом.

7% имеют медицинские противопоказания, 3% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Исследование проводили с 5 по 9 марта методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, количество прививок от коронавируса, проведенных в регионах за последние сутки, резко возросло в понедельник, 15 марта. За сутки вакцину получили 8 тыс. 928 человек. Все эти случаи — первый из двух уколов индийской вакциной Covishield.