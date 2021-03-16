Вакцинуватися від коронавірусу відмовилися більш ніж половина українців. Фото: detector.mediа

https://racurs.ua/ua/n151819-vakcynuvatysya-vid-koronavirusu-vidmovylysya-bilsh-nij-polovyna-ukrayinciv.html

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Вакцинуватися від коронавірусу не мають наміру 51,5% українців.

Основна причина відмови — недовіра до вакцин, які застосовуються в Україні. Про це свідчать дані опитування центру Разумкова.

12% респондентів мають намір зробити щеплення в найближчому майбутньому або вже зробили таке щеплення, 16% хочуть вакцинуватися, але пізніше.

10% опитаних українців мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон), також 10% ще не визначилися.

Що старші респонденти, то частіше вони висловлюють небажання робити щеплення (їх частка зростає від 43,5% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 57% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 52% готові робити його лише за умови, що воно буде безкоштовним, 22,5% — готові платити за нього, а ще 5% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою, 21% не визначилися.

Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, найчастіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але «якоюсь іншою» вакциною вони готові зробити щеплення. Таку відповідь дають 45% тих, хто не має наміру робити щеплення.

Ще 27% респондентів мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 10% сказали, що вже перехворіли на коронавірус.

7% опитаних мають медичні протипоказання, а 3% вважають, що ймовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька.

Дослідження проводили з 5 по 9 березня методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів.

Опитали 2 тис. 18 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, кількість щеплень від коронавірусу, проведених у регіонах за останню добу, різко зросла у понеділок, 15 березня. За добу вакцину отримали 8 тис. 928 осіб. Усі ці випадки — перше з двох щеплень індійською вакциною Covishield.