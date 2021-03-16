Заблокувати Twitter хочуть у Росії — у чому причина

Блокування Твітеру. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151818-zablokuvaty-twitter-hochut-u-rosiyi-u-chomu-prychyna.html

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Блокування «Твіттеру» в Росії, відомої соціальної мережі, може статися вже найближчим часом. Згідно з російським законодавством, адміністрація мережі Twitter повинна видалити заборонену інформацію.

Під забороненою інформацією у Росії мають на увазі дитячу порнографію, заклики до самогубства та інформацію про вживання наркотиків. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У колег ще є час вийти на переговори. Протягом місяця ми будемо спостерігати й приймемо рішення протягом цього часу, — заявив заступник голови Роскомнадзору Вадим Суботін.

Наразі Роскомнадзор не фіксує конкретних кроків «Твіттеру» з видалення забороненого контенту. Якщо компанія виконає всі вимоги, санкції щодо неї будуть зняті, сказав Суботін.

Минулого тижня Роскомнадзор оголосив про уповільнення швидкості роботи «Твіттеру» в Росії. У відомстві таке рішення пояснили тим, що компанія не виконала вимоги російського законодавства і не видалила заборонений контент.

У перший день уповільнення на деякий час перестали працювати сайти російських держорганів. У міністерстві зв’язку та масових комунікацій тоді заявили, що проблеми з доступом до держсайтів були пов’язані зі збоєм маршрутизаторів в мережі «Ростелекома», а не з уповільненням роботи «Твіттеру».

Роскомнадзор стверджує, що «Твіттер» так і не видалив 3 тис. 168 матеріалів із забороненою інформацією, чого вимагав Роскомнадзор, в тому числі 2 тис. 569 — з закликами до вчинення суїциду неповнолітніми, 450 — з дитячою порнографією, 149 — з інформацією про використання наркотиків.

Twitter має право оскаржити уповільнення своєї роботи в Росії в суді, однак ніякої реакції від компанії поки не було.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що соцмережа «Твіттер» підтвердила акаунти окупаційних управлінь МВС РФ у Криму. Відповідні верифікаційні позначки з’явилися на сторінках «Твіттер» представництва Міністерства внутрішніх справ Росії у Криму і так званого регіонального управління МВС РФ у місті Севастополь.