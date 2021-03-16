Весняні канікули у Києві розпочнуться раніше — деталі (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n151817-vesnyani-kanikuly-u-kyievi-rozpochnutsya-ranishe-detali-video.htmlРакурс
Весняні канікули у Києві для школярів 5−11 класів у цьому році розпочнуться на два дні раніше — з четверга, 18 березня.
Відповідне рішення ухвалила міська влада Києва. Про це мер столиці Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.
Садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі, — зазначив Кличко.
Мер Києва наголошує, що ситуація з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19 у Києві є складною:
у медзакладах столиці перебувають понад 3,5 тис. госпіталізованих пацієнтів — хворих на COVID-19 та з підозрою на це захворювання;
71% з госпіталізованих — у тяжкому стані.
Це найскладніша ситуація для медиків Києва від початку пандемії, — наголошує Кличко. — З такими темпами розповсюдження вірусу і кількістю госпіталізацій за добу, вже за кілька днів місць у лікарнях не буде.
Кличко додав, що уряд так і не надав для киян ліжка в закладах Національної академії наук, МОЗ та відомчих лікарнях — загалом понад 11 тис. ліжок.
Нагадаємо, у Києві вперше за рік епідемія коронавірусу оновила історичний максимум.