Під льодом Ґренландії були знайдені залишки рослин.

Міжнародна група вчених з’ясувала, що під крижаним щитом Ґренландії, ймовірно, ще мільйон років тому була присутня тайга. Наукова робота була опублікована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

У 1966 році американські військові пробурили відкладення в крижаному Керні на північному заході Ґренландії, за 120 км від узбережжя. Довжина керна склала майже 1,4 км. Тоді відкладення в 4,5 м просто прибрали в морозильну камеру, а потім випадково виявили в 2017 році.

У 2019 році дослідник із Університету Вермонта Ендрю Дж. Христос вирішив поглянути на них у мікроскоп і побачив там залишки листя та гілок. Далі вивчити знахідку з дна крижаного Ґренландського щита вивчила ще група науковців.

Під час дослідження науковці використовували передові методи вивчення керна, які були недоступні вченим в середині XXст. Також вони проаналізували співвідношення ізотопів, які утворюються в кварці тільки тоді, коли він знаходиться під відкритим небом. Зазвичай лід руйнує все на своєму шляху, перетворюючи рослини в кашу, але в цьому випадку збереження їх виявилася вкрай високою.

Таким чином вчені з’ясували, що в якийсь період за останній мільйон років Ґренландія повністю була звільнена від криги. Не виключено, що на острові навіть ріс тайговий ліс.

Нагадаємо, глобальне потепління призвело до стрімкого танення крижаного щита Ґренландії у 2019 році. За оцінками екологів, за 2019 рік острів втратив рекордну кількість льоду — близько 532 млрд тонн.