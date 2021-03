Остатки растений обнаружили под ледяным щитом Гренландии. Фото: poseidonexpeditions.ru

https://racurs.ua/n151816-ostatki-rasteniy-obnarujili-pod-ledyanym-schitom-grenlandii.html

Ракурс

Подо льдом Гренландии были найдены остатки растений.

Международная группа ученых выяснила, что под ледяным щитом Гренландии, вероятно, еще миллион лет назад присутствовала тайга. Научная работа была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В 1966 году американские военные пробурили отложения в ледяном Керне на северо-западе Гренландии, в 120 км от побережья. Длина керна составила почти 1,4 км. Тогда отложения в 4,5 м просто убрали в морозильную камеру, а потом случайно обнаружили в 2017 году.

В 2019 году исследователь из Университета Вермонта Эндрю Дж. Христос решил взглянуть на них в микроскоп и увидел там остатки листьев и веток. Далее изучить находку со дна ледяного Гренландского щита изучила еще группа ученых.

Во время исследования ученые использовали передовые методы изучения керна, которые были недоступны ученым в середине XX века. Также они проанализировали соотношение изотопов, которые образуются в кварце только тогда, когда он находится под открытым небом. Обычно лед разрушает все на своем пути, превращая растения в кашу, но в этом случае сохранение их оказались крайне высоким.

Таким образом ученые выяснили, что в какой-то период за последний миллион лет Гренландия полностью была освобождена от наледи. Не исключено, что на острове даже рос таежный лес.

Напомним, глобальное потепление привело к стремительному таянию ледяного щита Гренландии в 2019 году. По оценкам экологов, за 2019 год остров потерял рекордное количество льда — около 532 млрд тонн.