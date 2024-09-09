Река Десна в Черниговской области. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n199117-desna-vozle-chernigova-potemnela-zafiksirovan-massovyy-zamor-ryby.html

Ракурс

Потемніла вода в річці Десна, що омиває Чернігів.

.

У водоймі фіксують масовий замор риби. Її збиратимуть та відвозитимуть на утилізацію в заздалегідь визначене місце. На місці працюють міські служби, екологи та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Про це виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако 9 вересня повідомив у Facebook.

В обласному центрі заборонили відвідування пляжу. Влада заявила, що муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Контроль за продажем всіх видів риби в Чернігові посилили. Також працює станція аерації «Чернігівводоканал» у районі переправи.

Ломако відзначив, що Чернігів не споживає воду з річок, а використовує воду зі свердловин. Тому загрози життю та здоров’ю чернігівців нічого не загрожує.

Нагадаємо, наприкінці серпня в річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, які, ймовірно, стікають по течії від російського кордону. Мешканцям Броварської, Вишгородської та Пірнівської тергромад заборонили купатися, переплавлятись та рибалити.