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Ракурс
Река Десна в Черниговской области. Фото: соцсети

Десна возле Чернигова потемнела — зафиксирован массовый замор рыбы

9 сен 2024, 13:50
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Потемніла вода в річці Десна, що омиває Чернігів.


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У водоймі фіксують масовий замор риби. Її збиратимуть та відвозитимуть на утилізацію в заздалегідь визначене місце. На місці працюють міські служби, екологи та Державна служба з надзвичайних ситуацій. Про це виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако 9 вересня повідомив у Facebook.

В обласному центрі заборонили відвідування пляжу. Влада заявила, що муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Контроль за продажем всіх видів риби в Чернігові посилили. Також працює станція аерації «Чернігівводоканал» у районі переправи.

Ломако відзначив, що Чернігів не споживає воду з річок, а використовує воду зі свердловин. Тому загрози життю та здоров’ю чернігівців нічого не загрожує.

Нагадаємо, наприкінці серпня в річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, які, ймовірно, стікають по течії від російського кордону. Мешканцям Броварської, Вишгородської та Пірнівської тергромад заборонили купатися, переплавлятись та рибалити.

Источник: Ракурс


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