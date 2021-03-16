Коронавірус у Києві. Фото: прес-служба Кличка

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Коронавірус у Києві оновив історичний максимум у 2021 році. За минулу добу захворювання підтвердили у 999 осіб, у тому числі у 59 дітей. Всього підтверджено 147 тис. 710 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 45 тис. 185 активних хворих.

За добу померли 19 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 2 тис. 936 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

560 жінок віком від 18 до 90 років;

380 чоловіків віком від 18 до 89 років;

31 дівчинка від трьох до 17 років та 28 хлопчиків від двох до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 100 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дарницькому районі — 205;

Дніпровському районі —186;

Деснянському районі — 131.

Одужали за минулу добу 408 людей. Всього коронавірус подолали 99 тис. 589 мешканців Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що коронавірус в Україні продовжує невпинно ширитися. Окрім звичайного, китайського коронавірусу, наразі в країні можуть циркулювати британський, бразильський та африканський штами. Але лише британську «версію» підтвердили офіційно.