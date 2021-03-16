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Умову введення нового локдауну озвучили в МОЗ. Фото: Ракурс

Умову введення нового локдауну в Україні озвучили в МОЗ

16 бер 2021, 08:11
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Локдаун в Україні можуть запровадити, якщо велика кількість областей перейдуть в «червону» карантинну зону.

Умовою є 50−70% регіонів, які максимально посилили обмеження. Станом на 15 березня, в «червоній» зоні в Україні знаходяться чотири області: Житомирська, Чернівецька, Івано-Франківська та Закарпатська. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі програми «Свобода слова», яка транслювалася в YouTube.

Якщо більше 50−70% областей перейдуть на червоний рівень, тоді ми будемо говорити про жорсткий карантин на всій території країни, — заявив Степанов.


Як відомо, з 24 лютого в Україні діє адаптований карантин, в рамках якого вся країна поділена на «червону», «помаранчеву», «жовту» та «зелену» зони. «Червона» зона передбачає найжорсткіші обмеження — заборонена роботу кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, заборонений рух транспорту, а школи працюють дистанційно.

Нагадаємо, в Україні, окрім звичайного, китайського коронавірусу, можуть циркулювати британський, бразильський та африканський штами. Зараз лише британську «версію» COVID-19 підтвердили офіційно.

Джерело: Ракурс


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