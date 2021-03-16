Условие введения нового локдауна озвучили в Минздраве. Фото: Ракурс

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Ракурс

Локдаун в Украине могут ввести, если большое количество областей перейдут в «красную» карантинную зону.

Условием является 50−70% регионов, которые максимально усилили ограничения. По состоянию на 15 марта, в «красной» зоне в Украине находятся четыре области: Житомирская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Закарпатская. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы «Свобода слова», которая транслировалась в YouTube.

Если более 50−70% областей перейдут на красный уровень, тогда мы будем говорить о жесткий карантин на всей территории страны, — заявил Степанов.



Как известно, с 24 февраля в Украине действует адаптирован карантин, в рамках которого вся страна поделена на «красную», «оранжевую», «желтую» и «зеленую» зоны. «Красная» зона предусматривает самые жесткие ограничения —запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, ТРЦ, запрещено движение транспорта, а школы работают дистанционно.

Напомним, в Украине, кроме обычного, китайского коронавируса, могут циркулировать британский, бразильский и африканский штаммы. Сейчас лишь британскую «версию» COVID-19 подтвердили официально.