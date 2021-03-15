Стало відомо, які мутації коронавірусу циркулюють в Україні

Коронавірус. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151772-stalo-vidomo-yaki-mutaciyi-koronavirusu-cyrkuluut-v-ukrayini.html

Ракурс

Коронавірус в Україні продовжує невпинно ширитися. Окрім звичайного, китайського коронавірусу, наразі в країні можуть циркулювати британський, бразильський та африканський штами.

Але лише британську «версію» підтвердили офіційно. Про це заявив начальник Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

Він спростував інформацію про український штам коронавірусу. За його словами, наразі в країні офіційно підтверджено лише британський штам коронавірусу, який виявили на Івано-Франківщині. Цей штам підтвердив Інститут інфекційних захворювань.

Я можу сказати 100%, що в Україні циркулюють всі штами, які циркулюють у всіх країнах — це нормальне явище для пандемії. Якщо його не виявили — це виключно через відсутність лабораторної бази щодо проведення секвенування, — заявив Рубан.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що британський штам коронавірусу, нещодавно виявлений в Україні, вражає в основному людей у віці від 20 до 40 років та швидко поширюється, бо відрізняється більшою заразністю.