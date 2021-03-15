16 березня святкують Всесвітній день сну та Євтропієв день

День сну. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151771-16-bereznya-svyatkuut-vsesvitniy-den-snu-ta-ievtropiiev-den.html

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16 березня в Україні та світі відзначають Всесвітній день сну, а православні віряни святкують Євтропієв день.

Ініціатором установи Всесвітнього дня сну став Міжнародний комітет дня сну. Цей день було запроваджено у рамках проекту Всесвітньої організації охорони здоров’я з проблем сну та здоров’я.

У православній церкві 16 березня відзначається день святого Зоїла, мучеників Василіска та Євтропія. Наші предки присвячували цей день різним обрядам для підлещування Сонця-божества. І основні прикмети дня пов’язані з сонцем.

Саме 16 березня наші предки осявали хресним знаменням ворота, вхідні двері у будинку, вікна і вогнище (піч, камін) — щоб захистити усіх, хто живе у будинку, від злих сил. За старих часів говорили, що саме в Євтропієв день вибирається з барлоги ведмідь.

У цей день відбулося:

870 — заснування в Болгарії православної церкви;

1521 — під час першої навколосвітньої подорожі португальський мореплавець Фернан Магеллан досягнув берегів сучасних Філіппін; через півтора місяця він загинув у сутичці з місцевими жителями;

1870 — у Москві відбулася прем'єра увертюри «Ромео і Джульєтта» Петра Чайковського;

1880 — за підозрою в революційній агітації заарештований український поет Іван Франко;

1919 — більшовицькі війська штурмом беруть в Петрограді будівлю Путіловського заводу, що страйкував, заарештовано до 900 робітників;

1919 — у США вперше випробували бездротовий телефон для переговорів з літаком;

1923 — римська поліція заборонила свист та інші прояви невдоволення грою акторів у театрах;

1936 — з конвеєра Горьківського автомобільного заводу зійшов перший радянський автомобіль — лімузин марки «М-1»;

1960 — у Нью-Йорку представлений перший автомобіль на сонячних батареях;

1962 — СРСР запустив у космос супутник «Космос-1»;

1962 — Хрущов оголосив про те, що СРСР має міжконтинентальну ракету;

1990 — у Львові розпочала роботу перша сесія відродженого Наукового товариства імені Тараса Шевченка;

1994 — фігуристка Тоня Хардинг вигнана зі спорту за причетність до організації нападу на фігуристку Ненсі Керріган;

1998 — Ватикан вибачився перед євреями за бездіяльність католицької церкви в роки Голокосту;

2014 — відбувся незаконний референдум в Криму. Для остаточної реалізації плану окупації Росією Криму маріонетковою владою півострова було проведено імітацію референдуму щодо статусу автономії.

У цей день народилися: