Створення коаліції з п’яти фракцій не виключив Арахамія — хто туди увійде

https://racurs.ua/ua/n151787-stvorennya-koaliciyi-z-p-yaty-frakciy-ne-vykluchyv-arahamiya-hto-tudy-uviyde.html

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Коаліція у Верховній Раді, до складу якої увійдуть п’ять фракцій, може з’явитися у парламенті. Про це заявив очільник фракції політсили Володимира Зеленського «Слуга народу» Давид Арахамія під час спілкування з журналістами зранку 16 березня.

В теорії ми можемо мати таку велику коаліцію. Ми можемо взяти групу «Довіра», «За майбутнє", «Голос», «Батьківщину» і зробити коаліцію на 320 голосів. Такий проект існує. В теорії, — розповів Арахамія.

За словами «слуги», диявол криється в деталях. Оскільки у різних політсил існують ідеологічні та політичні розбіжності, які виникнуть на етапі формування коаліційної угоди.

А коли ми почнемо з цього приводу спілкуватися і малювати якийсь коаліційний договір, проект, у нас виникатимуть непорозуміння з точки зору ідеології чи політики. Наведу приклад: ринок землі для нас — програмна обіцянка, яку ми виконали, а для Юлії Тимошенко — священна війна, — зазначив Арахамія.

Депутат додав, що не розуміє, як можна таке просте питання вирішити в рамках коаліції.