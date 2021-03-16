Создание коалиции пяти фракций не исключил Арахамия — кто туда войдет

https://racurs.ua/n151787-sozdanie-koalicii-pyati-frakciy-ne-iskluchil-arahamiya-kto-tuda-voydet.html

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Коалиция в Верховной Раде, в состав которой войдут пять фракций, может появиться в парламенте. Об этом заявил глава фракции политсилы Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия во время общения с журналистами утром 16 марта.

В теории мы можем иметь такую большую коалицию. Мы можем взять группу «Доверие», «За будущее», «Голос», «Родину» и сделать коалицию на 320 голосов. Такой проект существует. В теории, — рассказал Арахамия.

По словам «слуги», дьявол кроется в деталях. Поскольку между разными политсилами существуют идеологические и политические разногласия, которые возникнут на этапе формирования коалиционного соглашения.

А когда мы начнем по этому поводу общаться и рисовать какой-то коалиционный договор, проект, у нас могут возникнуть недоразумения с точки зрения идеологии или политики. Приведу пример: рынок земли для нас — программное обещание, которое мы выполнили, а для Юлии Тимошенко — священная война, — отметил Арахамия.

Депутат добавил, что не понимает, как можно такой простой вопрос решить в рамках коалиции.