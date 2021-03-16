Шахматы, ковид и ФЛП — в Раде создали новые «кружки по интересам»

https://racurs.ua/n151786-shahmaty-kovid-i-flp-v-rade-sozdali-novye-krujki-po-interesam.html

Ракурс

В Верховной Раде 16 марта создали несколько новых межфракционных депутатских объединений. Нардепы решили тщательней заняться в парламенте проблемами развития шахмат в Украине, сдерживания эпидемии коронавируса и сохранения ФЛП — физлиц предпринимателей.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук после окончания выступлений на утреннем заседании парламента объявил о создании в Верховной Раде нескольких межфракционных депутатских объединений, а именно:

«Стоп ковид!» под председательством Вадима Рабиновича;

«Шахматы для всех» под председательством Дарьи Володиной;

«Сбереги ФЛП» под председательством Александра Качуры, Сергея Рудыка, Юлии Светличной, Виктора Черного, Ларисы Билозир, Вадима Ивченко.

Межфракционное объединение «Дубина — Слуга украинского народа» появилось в Раде 4 марта. Оно образовалось вокруг экс-нардепа «Слуги народа» Александра Дубинского.

В феврале 2020 года при рассмотрении законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли в Украине нардеп от депутатской группы «За будущее» Дмитрий Лубинец играл в шахматы на планшете.