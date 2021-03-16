Шахи, ковід і ФОПи — у Раді створили нові «гуртки за інтересами», фото — УНН

https://racurs.ua/ua/n151786-shahy-kovid-i-fopy-u-radi-stvoryly-novi-gurtky-za-interesamy.html

Ракурс

У Верховній Раді 16 березня створили декілька нових міжфракційних депутатських об'єднань. Нардепи вирішили ретельніше зайнятися у парламенті проблемами розвитку шахів в Україні, стримування епідемії коронавірусу та збереження ФОПів — фізосіб підприємців.

Перший заступник голови Верховної Ради України Руслан Стефанчук після закінчення виступів на ранковому засідання парламенту оголосив про створення у Верховній Раді кількох міжфракційних депутатських об'єднань, а саме:

«Стоп ковід!» під головуванням Вадима Рабіновича;

«Шахи для всіх» під головуванням Дарини Володіної;

«ЗбережиФОП» під головуванням Олександра Качури, Сергія Рудика, Юлії Світличної, Віктора Чорного, Лариси Білозір, Вадима Івченка.

Міжфракційне об'єднання «Дубина — Слуга українського народу» з’явилося у Раді 4 березня. Воно утворилося навколо екс-нардепа «Слуги народу» Олександра Дубінського.

У лютому 2020 року під час розгляду законопроєкту про ринок сільськогосподарської землі в Україні нардеп від депутатської групи «За майбутнє" Дмитро Лубинець грав у шахи на планшеті.