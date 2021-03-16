Причину зменшення розміру субсидій озвучили в Кабміні

Субсидія в Україні. Фото: mistovechirne.in.ua

https://racurs.ua/ua/n151785-prychynu-zmenshennya-rozmiru-subsydiy-ozvuchyly-v-kabmini.html

Ракурс

Середній розмір житлових субсидії у лютому 2021 року зменшився через проведення перерахунку за січень.

Це ж відбулося через зменшення цін на природний газ для населення заднім числом. Наразі субсидію на оплату житлово-комунальних послуг отримує близько 3 млн домогосподарств. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

У відомстві зазначили, що середній розмір субсидії у грудні 2020 року становив 1 тис. 731 грн, а в січні 2021 року — 2 тис. 231 грн. У лютому 2021 року середня субсидія становила 1 тис. 483 грн.

Зазначається, що при розрахунку розміру субсидії для громадян, які використовують природний газ, за січень було враховано інформацію про ціну на природний газ на рівні 8,5−9 грн за куб. м. При цьому загальна сума нарахованих пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг за січень 2021 року становила майже 7,8 млрд грн.

Оскільки у лютому здійснили розрахунок розміру пільг і субсидій з урахуванням ціни на рівні 6,99 грн за куб. м, то й було проведено перерахунок сум пільг та субсидій за січень 2021 року. Таким чином, загальна сума нарахованих пільг і субсидій за лютий становить 5,3 млрд грн.

Нагадаємо, в Кабміні заявили, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть не надати цілій низці категорій осіб. Зокрема, відмову отримають українці, які впродовж року перед зверненням за субсидією придбали земельну ділянку, квартиру, будинок вартістю понад 50 тис. грн. Це й стосується й власників автівок, з дня випуску яких пройшло менше п`яти років та злісних боржників.