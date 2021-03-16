Садовий. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n151784-sadovyy-zasterig-lviv-yan-u-misti-lijkovyy-kolaps.html

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Андрій Садовий, міський голова Львова, заявив про критичну ситуацію з госпіталізаціями хворих на коронавірус у місті. За його словами, лише за останню добу у Львові госпіталізували 79 людей.

Натомість виписали з лікарень лише 46. Про це він заявив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, наразі на лікуванні перебуває 652 хворих, більшість з них потребують забезпечення киснем.

Таку динаміку ми спостерігаємо вже другий тиждень. З кожним днем кількість важких хворих збільшується, а запас ліжок зменшується. І це відбувається дуже швидко. Сьогодні міська комісія з надзвичайних ситуацій затвердить кількість і місце розташування госпіталів, які будуть розгорнуті на базі наших поліклінік, — розповів Садовий.

Мер Львова повідомив, що на першому етапі міська влада планує залучити ще 366 ліжок. Нові ліжка з’являться у:

амбулаторному відділенні, яке знаходиться у 8-й лікарні — 36 ліжок;

другому поліклінічному відділенні на вул. Мазепи — 150 ліжок;

четвертій поліклініці на просп. Червоної Калини — 60 ліжок;

другій поліклініці на вул. Симоненка — 70 ліжок;

десятій клінічній лікарні на вул. Бой-Желенського — 50 ліжок

Садовий закликав львів’ян серйозно поставитися до погіршення ситуації з коронавірусом у регіоні.

Перечитуйте цей текст щоразу, як надумаєте спланувати велелюдне святкування. Подумайте, чи хочете бути +1 у статистиці перед тим, як піти в нічний клуб. Лікарняна палата — не найкраще місце для зустрічі після вечірки, — додав Садовий.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спалах коронавірусу в Україні триває. Все більше регіонів наближаються до найбільш суворої за карантинними обмеженнями «червоної» зони. Так, мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто перебуває «за пів кроку до червоної зони».