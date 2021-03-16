Садовый. фото: УП

https://racurs.ua/n151784-sadovyy-predostereg-lvovyan-v-gorode-kollaps-iz-za-koek.html

Ракурс

Андрей Садовый, городской голова Львова, заявил о критической ситуации с госпитализациями больных коронавирусом в городе. По его словам, только за последние сутки во Львове госпитализировали 79 человек.

В то же время выписали из больницы только 46 человек. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, сейчас на лечении находится 652 больных, большинство из них нуждаются в обеспечении кислородом.

Такую динамику мы наблюдаем уже вторую неделю. С каждым днем количество тяжелых больных увеличивается, а запас коек уменьшается. И это происходит очень быстро. Сегодня городская комиссия по чрезвычайным ситуациям утвердит количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе наших поликлиник, — рассказал Садовый.

Мэр Львова сообщил, что на первом этапе городские власти планируют привлечь еще 366 коек. Новые кровати появятся в:

амбулаторном отделении, которое находится в 8-й больнице — 36 коек;

втором поликлиническом отделении на ул. Мазепы — 150 коек;

четвертой поликлинике на ул. Красной Калины — 60 коек;

второй поликлинике на ул. Симоненко — 70 коек;

десятой клинической больнице на ул. Бой-Желенского — 50 коек

Садовый призвал львовян серьезно отнестись к ухудшению ситуации с коронавирусом в регионе.

Перечитывайте этот текст каждый раз, как надумаете спланировать многолюдное празднование. Подумайте, хотите ли вы быть +1 в статистике перед тем, как пойти в ночной клуб. Больничная палата — не лучшее место для встречи после вечеринки, — добавил Садовый.

Напомним, ранее мы сообщали, что вспышка коронавируса в Украине продолжается. Все больше регионов приближаются к наиболее строгой по карантинным ограничениями «красной» зоне. Так, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город находится «за пол шага до красной зоны».