«Слуга народа» не ищет коалиции — Арахамия опроверг заявления «Батькивщины»

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Возможную коалицию «Слуги народа» и «Батькивщины» во вторник, 16 марта, прокомментировал лидер парламентской фракции политсилы президента Давид Арахамия. По словам нардепа, сейчас «Слуга народа» в Верховной Раде не ищет коалиции с другими фракциями.

Что касается коалиции с «Батькивщиной», у нас ее нет сейчас. Может Юлия Владимировна с кем-то там общается, но со мной она не общалась по этому поводу, — отметил Арахамия накануне пленарного заседания Рады.

Он не исключил наличия разговоров о формировании коалиции с разными политическими силами.

«Батькивщина» здесь не имеет какого-то особого статуса… Какой-то депутат рядовой из ее фракции в интервью говорит, что мы уже год о чем-то общаемся. Потом Юлия Владимировна то как-то косвенно подтверждает, — рассказал Арахамия.

По его словам, созданию какой-либо коалиции предшествует подписание коалиционного соглашения, формат которого может «обсуждаться годами».

Его же нельзя просто так подписать, надо будет проводить (голосование — ред.) на фракции. Надо какую-то программу. Это большой процесс. По состоянию на сейчас таких процессов я не вижу. Возможно, есть разговоры. Но разговоры можно и три года вести, — резюмировал нардеп.

Напомним, в начале февраля заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прокомментировал возможность создания коалиции с «Батькивщиною».