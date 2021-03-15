В «Батькивщине» заговорили о коалиции со «Слугой народа»

«Батькивщина» и «Слуга народа» могут создать коалицию в Верховной Раде

https://racurs.ua/n151718-v-batkivschine-zagovorili-o-koalicii-so-slugoy-naroda.html

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Между «Слугой народа» и «Батькивщиной» продолжаются переговоры о создании коалиции в Верховной Раде.

Народный депутат из «Батькивщины» Михаил Волынец заявил об этом в эфире телеканала «Украина 24».

По словам депутата, такие переговоры продолжаются еще с прошлого года — лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко информировала о них однопартийцев в третьей декаде декабря.

Также поднимался вопрос о том, что часть депутатов из нашей команды, самые достойные, могли бы стать министрами для того, чтобы взять ответственность коалиции за состояние дел в стране. Предполагаю, что лидер не все может сейчас доносить до общественности, — отметил Волынец.



Стоит добавить, что в феврале в эфире «Украины 24» глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не исключает возможности создания парламентской коалиции между «Слугой народа» и другими политсилами. Тогда он отмечал, что конкретных договоренностей еще нет.

Напомним, в начале февраля заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко прокомментировал возможность создания коалиции с «Батькивщиною».