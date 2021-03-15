Темпы вакцинации упали — в «красной» Виннице от коронавируса привили только десятерых

https://racurs.ua/n151717-tempy-vakcinacii-upali-v-krasnoy-vinnice-ot-koronavirusa-privili-tolko-desyateryh.html

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Темпы вакцинации против коронавируса в Украине снова снизились в выходные дни. В воскресенье, 14 марта, в стране сделали только 2 тыс. 18 прививок.

Министерство здравоохранения Украины ранее сообщало, что в пятницу сделали более 9 тыс. прививок, а в субботу уже только 3,5 тыс.

С начала вакцинации мобильные бригады привили 53 тыс. 155 человек против COVID-19. Всем им ввели первую дозу вакцины Covishield.

Чаще других регионов вчера вакцинировали в Донецкой области (260 прививок). А вот в Винницкой области прививки получили только 10 человек, в Ивано-Франковской — 18, Кировоградской — 30.

Отметим, что Винница в конце прошлой недели попала в «красную» зону карантина, а ситуация с эпидемией коронавируса в Ивано-Франковской продолжает оставаться одной из самых тяжелых в стране — там за прошедшие сутки умер от осложнений, вызванных COVID-19, 31 пациент.

За весь период прививочной кампании самое большое количество привитых в Донецкой области (5 тыс. 44 прививки), самое меньшее — в Черниговской области (1 тыс. 6).