В «красную» зону карантина попал еще один город — деталиhttps://racurs.ua/n151637-v-krasnuu-zonu-karantina-popal-esche-odin-gorod-detali.htmlРакурс
В Виннице усиливают карантинные ограничения до «красного» уровня из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19.
Такое решение 12 марта приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают в пресс-службе Винницкого городского совета.
Кроме запретов, действующих на «оранжевом» уровне, с 13 марта запрещается проведение любых массовых мероприятий, работа спортивных учреждений и учреждений культуры.
По словам мэра города Сергея Моргунова, в Виннице увеличилось количество больных, которые попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Также возросло количество летальных случаев от осложнений коронавируса.
Уже две недели Винницкая область находится на грани попадания в «красную зону» карантина. Наибольшее количество новых случаев фиксируется именно в областном центре: только за последнюю неделю это от 226 до 404 новых больных ежедневно.
Сейчас вводятся ограничения «красной зоны» в городской территориальной общине. Остальная территория области пока остается на «оранжевом» уровне.
Как известно, «красный» уровень эпидопасности устанавливается на территории регионов со значительным распространением COVID-19. Предупредительный «оранжевый» уровень установлен на территории девяти областей и в Киеве.
Напомним, 12 марта Министерство здравоохранения обновило распределение регионов Украины на карантинные зоны.