В «красную» зону карантина попал еще один город – детали. Фото: Украинская правда

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В Виннице усиливают карантинные ограничения до «красного» уровня из-за стремительного распространения заболеваемости COVID-19.

Такое решение 12 марта приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают в пресс-службе Винницкого городского совета.

Кроме запретов, действующих на «оранжевом» уровне, с 13 марта запрещается проведение любых массовых мероприятий, работа спортивных учреждений и учреждений культуры.

По словам мэра города Сергея Моргунова, в Виннице увеличилось количество больных, которые попадают в больницы уже в тяжелом состоянии. Также возросло количество летальных случаев от осложнений коронавируса.

Уже две недели Винницкая область находится на грани попадания в «красную зону» карантина. Наибольшее количество новых случаев фиксируется именно в областном центре: только за последнюю неделю это от 226 до 404 новых больных ежедневно.

Сейчас вводятся ограничения «красной зоны» в городской территориальной общине. Остальная территория области пока остается на «оранжевом» уровне.

Как известно, «красный» уровень эпидопасности устанавливается на территории регионов со значительным распространением COVID-19. Предупредительный «оранжевый» уровень установлен на территории девяти областей и в Киеве.

Напомним, 12 марта Министерство здравоохранения обновило распределение регионов Украины на карантинные зоны.