Еще почти 13 тыс. COVID-инфицированных обнаружили в Украине

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Ракурс

Коронавирус в Украине за минувшие сутки, 11 марта, обнаружили у 12 тыс. 946 человек, в том числе заболели 649 детей и 450 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 12 марта на собственной Фейсбук-странице.

Лаборатории вторые сутки подряд сделали свыше 100 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР и методом ИФА. Кроме этого, было осуществлено почти 36 тыс. экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

За год пандемии в Украине обнаружили 1 млн 438 тыс. случаев коронавирусной инфекции. К сожалению, болезнь унесла жизни 27 тыс. 915 пациентов.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Житомирской (1310),

Винницкой (940),

Киеве (896),

Одесской (757),

Львовской (704),

Киевской (697) областях.

Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса. По состоянию на 10 марта первую дозу вакцины получили 29 тыс. 378 человек.