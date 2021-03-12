Ще майже 13 тис. COVID-інфікованих виявили в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n151609-sche-mayje-13-tys-covid-infikovanyh-vyyavyly-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні за минулу добу, 11 березня, виявили у 12 тис. 946 осіб, зокрема захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов 12 березня на власній Фейсбук-сторінці.
Лабораторії другу добу поспіль зробили понад 100 тис. тестів на коронавірус методом ПЛР та методом ІФА. Окрім цього, було здійснено майже 36 тис. експрес-тестувань на антиген до коронавірусу.
За рік пандемії в Україні виявили 1 млн 438 тис. випадків коронавірусної інфекції. На жаль, хвороба забрала життя 27 тис. 915 пацієнтів.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:
Житомирській (1310),
Вінницькій (940),
Києві (896),
Одеській (757),
Львівській (704),
Київській (697) областях.
Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинації проти коронавірусу. Станом на 10 березня першу дозу вакцини отримали 29 тис. 378 осіб.