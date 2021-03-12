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Ракурс
Ще майже 13 тис. COVID-інфікованих виявили в Україні

Ще майже 13 тис. COVID-інфікованих виявили в Україні (ІНФОГРАФІКА)

12 бер 2021, 08:33
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Коронавірус в Україні за минулу добу, 11 березня, виявили у 12 тис. 946 осіб, зокрема захворіли 649 дітей та 450 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов 12 березня на власній Фейсбук-сторінці.

Лабораторії другу добу поспіль зробили понад 100 тис. тестів на коронавірус методом ПЛР та методом ІФА. Окрім цього, було здійснено майже 36 тис. експрес-тестувань на антиген до коронавірусу.

За рік пандемії в Україні виявили 1 млн 438 тис. випадків коронавірусної інфекції. На жаль, хвороба забрала життя 27 тис. 915 пацієнтів.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Житомирській (1310),

  • Вінницькій (940),

  • Києві (896),

  • Одеській (757),

  • Львівській (704),

  • Київській (697) областях.


Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинації проти коронавірусу. Станом на 10 березня першу дозу вакцини отримали 29 тис. 378 осіб.

Джерело: Ракурс


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