Пожежа у Києві — горів будинок для літніх людей, 80 осіб евакуювали

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Пожежа у Києві сталася рано вранці 12 березня — спалахнув будинок для літніх людей. Вогнеборці півтори години гасили пожежу у триповерховій будівлі. З верхніх поверхів вдалося евакуювати 65 осіб похилого віку та 15 осіб персоналу.

Про це у п’ятницю повідомила прес-служба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

О 5.51 у Подільському районі по вул. Лісозахисна, 11-б в триповерховій будівлі для літніх людей на покрівлі виникла пожежа, — інформує ДСНС.

О 6.55 пожежу було локалізовано на площі 100 кв. м, а о 7.17 — повністю ліквідовано.

На момент виникнення пожежі в будинку перебувало загалом 80 осіб. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає. До гасіння залучалися 35 вогнеборців.

Нагадаємо, пожежа у пансіонаті для літніх людей в Харкові спалахнула 21 січня, на згарищі знайшли тіла 15 загиблих. Попередньо, заклад працював без жодних дозволів. Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом порушення вимог пожежної безпеки.