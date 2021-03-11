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Ракурс
Причину старіння мозку з'ясували вчені. Фото: ktk.kz

Причину старіння мозку з’ясували вчені

11 бер 2021, 23:14
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Причиною старіння мозку є втрата мієліну, з якого складається оболонка нервових волокон. До таких висновків прийшли вчені з Великої Британії, Німеччини та Італії.

Мієлін захищає нервові волокна мозку, які забезпечують зв’язок між мозковими клітинами, пише Aging Cell.

З віком ті клітини, які керують відновленням цієї речовини, стають менш ефективними. Порушення мієлінової оболонки негативно впливає на ефективність нейронних процесів у мозку.

Для визначення процесів, які порушуються з віком, нейробіологи порівняли геноми молодих і старих мишей.

Клітини мозку, які виробляють мієлін (олігодендроцити), упродовж всього життя повинні замінюватися стовбуровими клітинами, їх попередниками. Але у старих мишей поповнення олігодендроцитів і виробленого ними мієліну знижувалося.


Крім того, вчені відкрили ген GPR17, який відповідає за вироблення мієліну. З часом він втрачає свою експресію, а значить, клітини вже не можуть так швидко замінювати цінну втрачену речовину.

Автори дослідження вважають, що якщо навчитися впливати на цей ген, то це допоможе в майбутньому створити ліки для омолодження мозку і лікування хвороби Альцгеймера, розсіяного склерозу та інших нейродегенеративних захворювань.

Джерело: Ракурс


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