Причину старения мозга выяснили ученые. Фото: ktk.kz

https://racurs.ua/n151607-prichinu-stareniya-mozga-vyyasnili-uchenye.html

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Причиной старения мозга является потеря миелина, из которого состоит оболочка нервных волокон. К таким выводам пришли ученые из Великобритании, Германии и Италии.

Миелин защищает нервные волокна мозга, которые обеспечивают связь между мозговыми клетками, пишет Aging Cell.

С возрастом те клетки, которые управляют восстановлением этого вещества, становятся менее эффективными. Нарушение миелиновой оболочки негативно влияет на эффективность нейронных процессов в мозге.

Для определения процессов, которые нарушаются с возрастом, нейробиологи сравнили геномы молодых и старых мышей.

Клетки мозга, вырабатывающие миелин (олигодендроциты), на протяжении всей жизни должны заменяться стволовыми клетками, их предшественниками. Но у возрастных мышей пополнение олигодендроцитов и вырабатываемого ими миелина снижалось.

Кроме того, ученые открыли ген GPR17, отвечающий за выработку миелина. С течением времени он теряет свою экспрессию, а значит, совсем не с той скоростью клетки могут заменять это ценное потерянное вещество.

Авторы исследования считают, что если суметь воздействовать на этот ген, то это поможет в будущем создать лекарство для омоложения мозга и лечения болезни Альцгеймера, рассеянного склероза и других нейродегенеративных заболеваний.